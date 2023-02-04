أوكرانيا ستمدد حالة الطوارئ والتعبئة العامة لثلاثة أشهر أخرى

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أنه سيتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا مرة أخرى في المستقبل القريب.

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وكتب جيليزنياك في صفحته على "تلغرام": "سيمدد البرلمان الأوكراني في المستقبل القريب من جديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة. وسيبدأ سريان مفعول هذا القرار بعد 19 فبراير الجاري ومن الأرجح أن يستغرق 90 يوما من جديد".

وأضاف أن القوانين المتعلقة بهذا الأمر سيتم تقديمها وتوقيعها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان عليها ستتم في الأسبوع القادم.

وتم التمديد الأخير لفترة سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في نوفبمر الماضي. وسينتهي سريان مفعولها في 19 فبراير الجاري.

المصدر: نوفوستي