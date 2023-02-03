فرنسا وإيطاليا تتفقان على توريدات أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

اتفق وزيرا الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والإيطالي غويدو كروزيتو على التفاصيل الفنية لتوريدات أنظمة SAMP-T ("مامبا") للدفاع الجوي لأوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الفرنسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أنهما "أنجزا المناقشات الفنية التي تجريها فرنسا وإيطاليا بشأن توريدات أنظمة الدفاع الجوي من طراز "مامبا" لأوكرانيا في ربيع 2023".

وأضاف البيان أن تلك الأنظمة "كونها تغطي أراضي واسعة، ستسمح لأوكرانيا بالحماية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية".

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وأشارت الوزارة الفرنسية إلى أن منظومة الرادار Ground Master 200 التي تم تسليمها لأوكرانيا في إطار الاتفاقية الموقعة في 1 فبراير، ستسمح بزيادة فاعلية منظومة الدفاع الجوي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في ديسمبر الماضي أن باريس قدمت لأوكرانيا أنظمة Crotale للدفاع الجوي، وتخطط لتوريد مجموعة أخرى من الأسلحة والذخيرة في أوائل عام 2023.

واتفقت فرنسا وإيطاليا كذلك على شراء نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات من نوع Aster-30 لأنظمة SAMP-T أو "مامبا"، حسب تسميتها الفرنسية.

المصدر: تاس