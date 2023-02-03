إيران: إعداد الوثيقة الاستراتيجية للطاقة النووية جاهز تماما

أكد مساعد مدير منظمة الطاقة الذرية الايرانية بيجمان شيرمردي اليوم الجمعة، الانتهاء من اعداد الوثيقة الاستراتيجية للطاقة النووية وتوسيع مجال استخدام الأشعة في الزراعة والطب والصناعة

و في كلمة ألقاها في حفل تدشين موقع الاشعاع في مدينة ملاير في غرب ايران (محافظة همدان)، أوضح شيرمردي أن هذه الوثيقة الاستراتيجية ترتكز على تطوير القطاعات الصحية والصناعة والزراعة وتطوير معدات ومنظومات الاشعاع.

وأشار إلى أن التخطيط جرى لزيادة وتطوير البنى التحتية لاستخدام الإشعاع في تعقيم المحاصيل الزراعية والأدوات الطبية والأدوات الصناعية والصحية؟

وشدد على ضرورة الحد من النسبة العالية لتلف المحاصيل الزراعية بعد جنيها في ايران قياسا مع المعدلات العالمية، لافتا إلى أنه في إيران، يتم تعقيم واحد بالمئة فقط من المعدات الطبية ذات الاستخدام مرة واحدة، عبر استخدام الأشعة، في حين تبلغ هذه النسبة في اليابان 80%.

وأكد شيرمردي أن توسيع استخدام الأشعة في مجالات الزراعة والطب والصناعة هي الأولوية لدى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

المصدر: "فارس"