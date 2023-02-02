الطاقة الذرية الإيرانية: معلومات غروسي عن تخصيب اليورانيوم بموقع فوردو قديمة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن معلومات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، حول موقع فوردو الإيراني قديمة، ولم يتم تحديثها.

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وأشار رفائيل غروسي إلى أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.

وأكد كمالوندي في تصريحات لوكالة إرنا الرسمية "رددنا على رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية استخدام منشأة فورد النووية، ومعلومات السيد غروسي نعتقد أنها معلومات لم يتم تحديثها".

وتابع كمالوندي "أفاد أحد مفتشي الوكالة الدولية سهوا بأن إيران أدخلت تغييرات في إجراءات تشغيلية جديدة في موقع فوردو لم تعلن عنها من قبل، وكان المفتشون السابقون حاضرين في المكان.. وبعد الإيضاحات التي قدمت لهم أدرك المفتش خطأه وبعد التنسيق مع سكرتارية الوكالة تم حل المشكلة عمليا".

وأوضح "كما تم اليوم أيضا إرسال رسالة من مكتب الحماية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردا على رسالة الوكالة السابقة بهذا الصدد".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن قلقه إزاء تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، لافتا إلى أنه يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في المنشأة.

المصدر: إرنا