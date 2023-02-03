رئيس كوريا الجنوبية يلتقي المسؤولين المشاركين في بناء محطة الطاقة النووية في الإمارات

التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم الجمعة، مجموعة من المسؤولين المشاركين في بناء كوريا الجنوبية لمحطة الطاقة النووية في الإمارات.

وأقيمت مأدبة الغداء في مكتب الرئاسة في أعقاب زيارة يون إلى الإمارات الشهر الماضي، حيث قام بجولة في محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة "يونهاب"، فقد حضر مأدبة الغداء مسؤولون سابقون وحاليون في شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية "KHNP".

وأوضح المكتب الرئاسي قائلا: "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قدر المهارات الفنية لكوريا الجنوبية وشغفها للعمل لدرجة قوله إننا وضعنا معيارا جديدا لمشاريع محطات الطاقة النووية العالمية".

وأشار إلى أن "الرئيس يون قرر الاستماع بشكل مباشر من الأشخاص الذين بنوا محطة براكة، ابتداء من تاريخ الفوز بالعقد في عام 2009 وحتى المرحلة الأولى، حول ما حفز الإمارات للمشروع".

وذكر المكتب الرئاسي أنه خلال مأدبة الغداء، تبادل المسؤولون خبراتهم وتوصياتهم مع صانعي السياسات وسط حملة إدارة يون لإحياء وتوسيع صناعة الطاقة النووية.

جدير بالذكر أن منشأة براكة تعد أول محطة كورية للطاقة النووية في الخارج وأول محطة طاقة نووية مدنية في الشرق الأوسط، حيث أصبحت الوحدتان الأولى والثانية قيد التشغيل، بينما الوحدة 3 جاهزة للتشغيل ومن المقرر الانتهاء من بناء الوحدة 4 العام المقبل، إذ أنه عندما يتم تشغيل جميع الوحدات الأربع، ستوفر المحطة ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: "يونهاب"