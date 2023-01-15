الإمارات تقر مشروعا استثماريا بقيمة 30 بليون دولار في كوريا الجنوبية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة مشروع استثماري في كوريا الجنوبية بقيمة 30 بليون دولار.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم في أبو ظبي، واشتمل اللقاء على محادثات موسعة، شملت مراسم توقيع الاتفاقيات، وتخللتها محادثات منفردة بين الرئيسين ناقشا خلالها أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وتعد هذه الزيارة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأبو ظبي، الأولى على المستوى الرئاسي، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980.

ومن جهتها صرحت مستشارة الرئيس الكوري الجنوبي، كيم أون هيه، بأن سيؤول وأبو ظبي منذ العام 2009، وبعد أن كسبت كوريا الجنوبية مشروع بناء محطة "براكة" للطاقة النووية، عملتا على تكوين علاقات متينة، مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل،.

المصدر: يونهاب