الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ 33 عاما.. يون في الإمارات لتوقيع صفقة كبرى

وصل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، مساء السبت إلى الإمارات في زيارة سيبحث خلالها مع الجانب الإماراتي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والأسلحة وغيرها.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية "تعد هذه هي أول زيارة خارجية للرئيس يون منذ مطلع العام الجديد، وهي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980، حيث سبق أن زار الرئيس السابق مون جيه إن، الإمارات في زيارة عمل ضمن جولته في الشرق الأوسط، والتي شملت أيضا السعودية ومصر، في يناير من العام الماضي".

ومن المخطط أن يعقد الرئيس يون محادثات القمة الثنائية والمحادثات الموسعة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد 15 يناير.

كما من المتوقع أن يزور محطة براكة للطاقة النووية التي صدرتها كوريا الجنوبية لتصبح رمزا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، حيث بدأت المحطتان الأولى والثانية من محطات براكة الأربع في التشغيل التجاري في أبريل عام 2021 ومارس العام الماضي على التوالي، وبدأت المحطة الثالثة في التشغيل في سبتمبر العام الماضي، وما زالت المحطة الرابعة قيد الإنشاء.

وقال المستشار الرئاسي للأمن الوطني كيم سيونغ هان، في مؤتمر صحفي "إن اختيار الإمارات كأول محطة للرحلة الخارجية هذا العام، يعكس نية الرئيس القوية لتركيز الجهود الدبلوماسية على التنشيط الاقتصادي وتوسيع الصادرات، وستسعى البلاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الإمارات بشكل كبير في المجالات الأربعة الرئيسية، وهي الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع".

وأضاف أن الزيارة الأولى للإمارات تعكس رغبة البلدين في ترقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وبحسب ما ورد بلغ الجانبان المراحل النهائية من إبرام حوالي 30 مذكرة تفاهم تشمل الحكومات والقطاع الخاص، مع الطاقة والأسلحة والاستثمار من بين المجالات الرئيسية للتعاون.

وقال مسؤول رئاسي كبير إنه تم التخطيط لإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات.

وأضاف "إن المناخ مهيأ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".

ويرافق يون أيضا وفد أعمال يتألف من مسؤولين من حوالي 100 شركة كورية جنوبية، لدعم توسعها في الإمارات ومناقشة إمكانيات التعاون مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية يوم السبت، بأن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، وصل إلى الإمارات في زيارة دولة تستغرق عدة أيام وتبدأ مراسمها الأحد.

وكانت طائرات حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء الإمارات.

المصدر: وكالات