الجيش الروسي يتقدم نحو أوغليدار ويقترب من إحكام الطوق عليها والقوات الأوكرانية تواصل قصف دونيتسك

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي يتقدم نحو أوغليدار في حلقة نصف دائرية من الشرق والجنوب الشرقي، لإحكام السيطرة واستعادة المدينة.

وقال كيماكوفسكي: "في أوغليدار يتم السيطرة على المدينة تدريجيا في شكل حلقة دائرية إذ باتت أوغليدار فعليا في نصف الحلقة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير ذلك وفقا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك".

إلى ذلك أشار كيماكوفسكي إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة، لأن الجيش الروسي يسيطر على الطريق من كراسنوارميسك.

وأكد، أن الوضع الصعب يتصاعد على خط المواجهة، وتحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في منطقة كريمينايا، لكنهم يعانون من خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

من جهته ذكر مراسلنا سامي أبو دياب أن نظام كييف يواصل قصف المدنيين في دونيتسك وأكد أن قواته استهدف خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية المدينة وضواحيها ب 174 صاروخا وقذيفة مدفعية، تم التبليغ عن مقتل شخص وإصابة اثنان آخرين، و تم الحاق اضرارا في 2 مباني سكنية.

المصدر: نوفوستي