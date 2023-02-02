الرئاسة التركية: الولايات المتحدة هي الخاسرة إن رفضت بيعنا مقاتلات "أف 16"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن الولايات المتحدة ستكون الطرف "الخاسر" في حال رفضت بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا.

وقال قالين، يوم الخميس، إن "هذه مشكلتهم أكثر، وليست مشكلتنا. بلا شك نريد التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع، ولكن إذا رفضت فهذا سيكون خيارها. نحن لن نقدم تنازلات في هذه المسألة".

وتابع أن "لدى تركيا خيارات بديلة في مجال الدفاع الجوي وغير ذلك من الصناعات الدفاعية. وقد أظهرت طائراتنا المسيرة قدراتها للعالم كله. ونحن نطور قدراتها في الصناعة الدفاعية، والجهة الخاسرة ستكون الشركات الأمريكية".

وجاء ذلك ردا على مطالبة مجموعة من المشرعين الأمريكيين بأن يؤجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا كعقاب لرفضها طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو.

يذكر أن أنقرة تسعى لعقد صفقة شراء 40 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف 16". وأعلنت تركيا عن اهتمامها بطائرات "إف 16" في أعقاب استبعادها من برنامج مقاتلات "إف 35" الحديثة الأمريكية ردا على شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

المصدر: تاس