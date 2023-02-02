لافروف: "اللص معروف من قبعته المشتعلة"

قال وزير الخارجية الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على مزاعم غربية، إنه لم يوجه إهانة لضحايا الهولوكوست، وإن الغرب من خلال تصريحاته بهذا الشأن يريد إلقاء اللوم على الغير.

وأوضح وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه كما قال الرئيس البولندي السابق ليخ فالينسا، يجب أن نحل بشكل نهائي موضوع روسيا، وكيف يكون ذلك بدون إنهاء "المسألة الروسية؟".

وأضاف أنه اقتبس من أقوال منظري ألمانيا النازية الذين عملوا في إطار "الحل النهائي للمسألة اليهودية"، مشيرا إلى أن كل أوروبا وبقيادة الولايات المتحدة يقفون ضد روسيا ويعلنون شعارات مختلفة لكنها تحمل نفس المعنى، "بشكل نهائي"، و"خلال الجيل الحالي"، و"حل المسألة الروسية".

وأضاف: "نعم، ولو أنه ليس (الحل النهائي) في غرف الغاز، ولكن العمل بشكل ينهي وجود روسيا كدولة عظمى، ودفعها إلى الفناء الخلفي، وتدمير الاقتصاد (الروسي). وعندما بدأ السياسيون عديمو الضمير يعلنون أنه بموجب مثل هذه المقارنات أهان لافروف ذكرى ضحايا الهولوكوست، هذا يعني شيئا واحدا، وهو أن "اللص معروف من قبعته المشتعلة".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لم يوجه إهانة لضحايا "المحرقة" اليهودية، قائلا: "لم أؤذ ضحايا الهولوكوست".

واختتم لافروف بالقول: "نحن دائما نكرم هؤلاء الضحايا ونقيم مناسبات خاصة، ونوجه دعوات لكل من شارك بطريقة أو بأخرى في تلك الأحداث التاريخية".

يذكر أنه في سبتمبر 2022، في مؤتمر صحفي بموسكو، قال لافروف إنه تماما على غرار نابليون وهتلر، شكلت الولايات المتحدة تحالفا مناهضا لروسيا و"من خلال أوكرانيا، تخوض حربا بالوكالة ضد بلدنا بنفس الهدف، وهو الحل النهائي "للمسألة الروسية"، تماما كما أراد هتلر أن يحل "المسألة اليهودية" بشكل نهائي.

المصدر: سبوتنيك