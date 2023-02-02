لافروف: كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن أراضينا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية.

-لافروف" روسيا تسعى إلى إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة لأراضي روسيا

-لافروف: الغرب يعمل بشكل علني على تصعيد الصراع في أوكرانيا

- لافروف: نحن في قلب معركة جيوبوليتيكية

-لافروف: الولايات المتحدة "سحقت" الاتحاد الأوروبي وحرمته من آخر علامات الاستقلال

-لافروف: الغرب يحاول إلحاق هزيمة بروسيا، تجعلها غير قادرة على استعادة قوتها لعشرات السنين

-لافروف: الغرب لا يحترم حياد البلدان النامية ويضغط تقريبا يوميا على أولئك الذين لم ينضموا بعد إلى العقوبات ضد روسيا الاتحادية

-لافروف: المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وعد بعدم إرسال طائرات إلى أوكرانيا معروف بقدرته على تغيير مواقفه

-لافروف: القول إن روسيا ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا هو كذب وغير صحيح

-لافروف: بالنسبة لمن سيلعب دور "أوكرانيا التالية" فإن الغرب الآن يتطلع إلى مولدوفا خاصة وأن رئيستها جاهزة عمليا لكل شيء

-لافروف: الدبلوماسية الروسية تعمل بنشاط على تعزيز تواصلها وتوضيح الحقيقة على الساحة الدولية

-لافروف: نرى كيف يخوض كل حلف الناتو حربا ضد روسيا

-لافروف: موسكو لم تتوجه بطلب إلى شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للمساعدة فيما يتعلق بالعملية الخاصة في أوكرانيا

لافروف: بوتين شرح بالتفصيل أهداف وأسباب وحتمية العملية العسكرية الخاصة، لم يفعل ذلك فجأة، ولكن بعد سنوات عديدة من التوضيح للغرب أنهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ ويقوضون كل ما تعهدوا بالالتزام به

-لافروف: الولايات المتحدة وجميع "الغربيين" - الديمقراطيون الكبار، يفهمون الديمقراطية على أنها حقهم في فرض فهمهم لها على الآخرين

-لافروف: الولايات المتحدة تحشد الاتحاد الأوروبي لتسليم جميع الأسلحة إلى أوكرانيا بينما تكثف إنتاجها من الأسلحة وتجبر أوروبا على شرائها

-لافروف: جيراننا وحلفاؤنا يرون ألعاب ومحاولات الغرب، ويفهمون جيدا الأهداف التي يسعى الغرب لتحقيقها في الفضاء المشترك.

لافروف ردا على تصريحات تفيد بأن كوريا الشمالية وإيران تساعدان روسيا بالأسلحة: المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل "وكل شيء سيكون على ما يرام".

المصدر: نوفوستي