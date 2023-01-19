لافروف يثير حفيظة واشنطن بعد مقارنة إجراءاتها بخطط هتلر

أثار تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حفيظة البيت الأبيض، بعد مقارنته إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها بتكتيكات الزعيم النازي أدولف هتلر.

ودفع هذا التصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إلى التساؤل عن "كيف يجرؤ (لافروف) على هذه المقارنة؟".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، تعليقا على تصريحات لافروف: "كيف يجرؤ على مقارنة أي شيء بالهولوكوست؟ أي شيء، ناهيك عن الحرب التي بدأوها".

وأضاف أن "أوكرانيا لا تشكل أي تهديد عسكري لأي شخص"، زاعما بأن روسيا "تختلق هذه الرواية الزائفة عن وجود تهديد وجودي".

ووصف كيربي تصريحات لافروف في هذا الخصوص بـ"الادعاء السخيف" وبرر أن تقديم الولايات المتحدة وحلفائها للأسلحة إلى كييف هو رد على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في فبراير الماضي.

وكان لافروف قد قال في مؤتمر صحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إن تصرفات الولايات المتحدة لإنشاء تحالف ضد روسيا يمكن مقارنتها بتصرفات أدولف هتلر، ضد الاتحاد السوفيتي (عشية الحرب العالمية الثانية).

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "مثلما حشد نابليون بونابرت تقريبا كل أوروبا ضد الإمبراطورية الروسية، وكذلك هتلر عبأ الدول الأوروبية وغزاها، ووضعها تحت فوهة السلاح، ودفعها للقتال ضد الاتحاد السوفيتي، فإن الولايات المتحدة (الآن) تعمل على إنشاء حلف يضم تقريبا جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وغير الأعضاء، ومن خلال أوكرانيا تشن حربا بالوكالة ضد بلادنا، والهدف نفسه هو حل المسألة الروسية بشكل نهائي".

وأشار لافروف إلى ما كان هتلر يريد القيام به، وقال: "تماما مثلما أراد هتلر حل "المسألة اليهودية".. والآن إذا قرأت السياسيين الغربيين ... ستجد أنهم يقولون نفس الكلام وهو إنه يجب إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأضاف وزير الخارجية الروسية أن تصريح رئيس كرواتيا بأن الناتو يشن حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا، صادق تماما، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنشأت تحالفا بهدف "حل نهائي للمسألة الروسية"، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأكد لافروف أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليست مفتعلة، بل تم تحديدها نظرا للتهديدات القائمة لأمن روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه "لا ينبغي أن تكون هناك بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا تشكل تهديدا لروسيا، ولا يجوز أن يتعرض مواطنو أوكرانيا الناطقون بالروسية للاضطهاد والمضايقات.

كما أشار لافروف إلى أن بناء قواعد عسكرية أنغلوسكسونية في بحر آزوف كـ"موطئ قدم" ضد روسيا كان من أهم الأهداف الغربية.

المصدر: وكالات