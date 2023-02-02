بعد إغلاق قنصليات أجنبية.. تركيا منتقدة الغرب: "حربكم النفسية تضر قطاع السياحة لدينا"

انتقدت تركيا مجموعة من الدول الغربية أغلقت مؤقتا قنصلياتها في اسطنبول بسبب مخاوف أمنية، متهمة إياها بشن "حرب نفسية" ومحاولة الإضرار بقطاع السياحة في تركيا.

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وصرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن إغلاق القنصليات وتحذيرات السفر جزء من مؤامرة غربية للإضرار بانتعاش قطاع السياحة في تركيا.

وقال صويلو اليوم الخميس: "في يوم أعلنا فيه هدفنا بجذب 60 مليون سائح، في الوقت الذي وصل فيه 50.5 مليون سائح بالفعل، وحصلنا على 46 مليار دولار من عائدات السياحة، أطلقوا حربا نفسية جديدة ضد تركيا".

وأضاف أن تركيا نفذت خلال العام الجاري نحو 60 عملية ضد "داعش"، واعتقلت 95 شخصا. كما أشار إلى اعتقال حوالي 2000 من المشتبه في انتمائهم إلى "داعش" في أكثر من 1000 عملية ضد التنظيم، العام الماضي.

ومن بين الدول التي أغلقت قنصلياتها في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة هذا الأسبوع، ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وأشارت السفارة الألمانية إلى احتمال وقوع هجمات انتقامية عقب مظاهرات حرق المصحف في بعض الدول الأوروبية. في غضون ذلك أصدرت الولايات المتحدة ودول أخرى تحذيرات سفر حثت المواطنين على توخي الحذر.

في وقت سابق من الأسبوع، أعلنت الداخلية التركية أن السلطات احتجزت عددا من المشتبه بهم بعد تحذير من "دولة صديقة"، لكنها لم تعثر على أي أسلحة أو ذخيرة تدل على خطط عنيفة.

وفي نوفمبر الماضي، قتل 6 أشخاص وأصيب عدد آخر بتفجير في شارع الاستقلال بوسط اسطنبول، وألقت السلطات التركية باللوم فيه على مسلحين أكراد. وتقع العديد من القنصليات بالقرب من شارع الاستقلال.

المصدر: أ ب