تركيا تدعو رعاياها في دول غربية إلى الحذر بعد "تصاعد الهجمات العنصرية"

دعت تركيا رعاياها في دول أوروبية، والولايات المتحدة، والراغبين بالسفر إليها لاتخاذ الحيطة والحذر "على خلفية تصاعد الهجمات ذات الطابع المعادي للأجانب والعنصري والديني المتعصب".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها رصدت تصاعدا لمعاداة الإسلام والأجانب والحوادث ذات الطابع العنصري، وكذلك المظاهرات لمجموعات مناصرة للتنظيم الإرهابي التي تستهدف تركيا في بعض الدول الأوروبية وهي ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا والسويد وإيطاليا.

واعتبرت الخارجية أن الأحداث الأخيرة "تعكس مدى خطورة مستوى التعصب الديني والكراهية في أوروبا، وأنّ التيارات العنصرية في أوروبا بلغت مستويات تبعث على القلق".

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وطالب البيان من الأتراك في الدول الأوروبية أو الراغبين في السفر إليها، "باتخاذ كافة التدابير والابتعاد عن مناطق المظاهرات والتواصل مع السلطات الأمنية المحلية وضبط النفس حيال أي اعتداء محتمل ذي طابع عنصري ومعادٍ للأجانب".

ودعا البيان الأتراك إلى "متابعة البيانات والتحذيرات التي ستعلن عنها السفارات والقنصليات التركية في العواصم والمدن الأوروبية".

وفي بيان آخر، قالت الخارجية إنها رصدت اعتداءات لفظية وجسدية ذات طابع عنصري ومعادٍ للأجانب بعد المظاهرات التي خرجت في عموم الولايات المتحدة، إثر تعرض شخص يدعى تاير نيكولز، لعنف الشرطة وموته لاحقا.

ودعت رعاياها في الولايات المتحدة ومواطنيها الراغبين في السفر إليها، لاتخاذ التدابير اللازمة والابتعاد عن مناطق المظاهرات والتواصل مع السلطات الأمنية المحلية وضبط النفس حيال أي اعتداء عنصري ومعاد للأجانب محتمل.

كما دعتهم إلى متابعة البيانات والتحذيرات اللاحقة الصادرة عن الأمن الأمريكي ووزارة الخارجية التركية وسفاراتها في واشنطن وقنصلياتها في الولايات الأمريكية.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية