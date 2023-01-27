الدنماركي بالودان يوجه إنذارا لأردوغان: سأحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة

هدد السياسي اليميني الدنماركي المتطرفن راسموس بالودان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه سيحرق نسخة من القرآن كل يوم جمعة ما دامت تركيا تعرقل انضمام السويد للناتو.

ونقلت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية عن بالودان قوله، إن تنفيذه لأعمال جديدة من هذا القبيل "يتعلق بموقف أردوغان نفسه"، الذي "لا يريد السماح بانضمام السويد إلى الناتو".

وهدد بالودان بإحراق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في كوبنهاغن كل يوم جمعة، حتى توافق تركيا على انضمام السويد للناتو.

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وأضاف أنه "لن يحرق القرآن أبدا بحياته" بعد قيام تركيا بهذه الخطوة.

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، والمعروف بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، قد أحرق المصحف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

وعلى الرغم من إدانة السويد لعمليته، قالت تركيا إنها لن تؤيد الطلب السويدي للانضمام إلى الناتو.

ولا يزال بروتوكول انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بحاجة إلى مصادقة البرلمان في دولتين من دول الحلف الـ 28، وهما هنغاريا وتركيا، حيث طرح الخيرة عددا من الشروط لموافقتها على ذلك.

المصدر: صحيفة "أفتونبلاديت"