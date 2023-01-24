أنقرة توقف المحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما لحلف "الناتو"

أعلنت السلطات التركية، إيقاف الاجتماعات والمحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا، حول انضمامهما لحلف "الناتو"، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت مصادر دبلوماسية، بأنه بناء على طلب الحكومة التركية، تم وقف الاجتماعات مع السويد وفنلندا، دون تحديد موعد لاستئنافها.

ووفقا له، كان من المقرر عقد الاجتماع التالي في فبراير في بروكسل.

وتأتي مطالب أنقرة بعد إقدام المتطرف راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، يوم السبت الماضي أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن حرق القرآن الكريم يشير إلى مستوى الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز في أوروبا.

ودانت السعودية والكويت والإمارات وروسيا تصرف بالودان.

ويوم الاثنين، أكد الرئيس لتركي رجب طيب أردوغان أنه على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم.

وأضاف: "تريدون دعم المنظمات الإرهابية، وتدعمون من يعادون الإسلام، وتريدون منا أن ندعم انضمامكم للناتو.. هذا الأمر لن يكون إطلاقا".

وأردف الرئيس التركي: "نقول بوضوح..لا تنتظر السويد بعد الآن أي دعم منا لانضمامها لحلف الناتو..نقول بوضوح إنه لا يحق لأحد أن يهين القيم المقدسة لنا".

المصدر: RT