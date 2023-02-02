أتراك يتطوعون للقتال إلى جانب القوات الروسية في إطار العملية الخاصة بأوكرانيا

انضم متطوعون من تركيا إلى صفوف كتيبة المتطوعين المسماة "بافيل سودوبلاتوف" للقتال إلى جانب القوات الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت وكالة "تاس" بأن ثلاثة أشخاص من تركيا انضموا إلى صفوف كتيبة المتطوعين، والتي يتم تشكيلها في منطقة زابوروجيه.

وقال أحد المتطوعين الأتراك في مقابلة مع "تاس": "لقد جئت من تركيا لدعم إخواننا الروس. مثل أولئك الذين أتيت معهم، أصدقائي، نحن ضد النازيين، نعرف ما يحدث هنا. نحن نعلم أن روسيا لا تقاتل ضد أوكرانيا، بل ضد النازيين الذين يحكمون أوكرانيا".

ولدى سؤاله عن رد الفعل المحتمل للسلطات التركية على أفعالهم، أشار المتطوع إلى أن تركيا وروسيا تربطهما علاقات جيدة، وفي رأيه، فإن أنقرة "ستتعامل بشكل جيد مع مثل هذا القرار".

وأضاف: "نعلم أن ليس الأوكرانيون أو القوات الأوكرانية هم من يقفون ضدنا. روسيا ستنتصر في هذه الحرب".

وفي منتصف شهر يناير الماضي، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي بأن متطوعين من صربيا انضموا إلى الكتيبة التي تحمل اسم "بافيل سودوبلاتوف".

المصدر: تاس