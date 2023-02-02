موسكو: مزاعم واشنطن حول تزويد كوريا الشمالية "فاغنر" بالسلاح كاذبة من أولها إلى آخرها

وصف السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، مزاعم واشنطن حول تزويد بيونغ يانغ شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بالأسلحة، بأنها تصريحات كاذبة من أولها إلى آخرها.

قال ماتسيغورا: "مزاعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن بيونغ يانغ تزود شركة "فاغنر" بالأسلحة، تصريحات كاذبة من أولها إلى آخرها. روسيا قادرة على حل مهام العملية العسكرية في أوكرانيا دون اللجوء إلى الإمدادات العسكرية من كوريا الشمالية".

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وأشار إلى أن حركة السكك الحديدية بين روسيا وكوريا الديمقراطية استؤنفت في 1 نوفمبر 2022 وأن "بين السلع المصدّرة من روسيا إلى كوريا الشمالية الأدوية والطحين والزيت النباتي والمواشي والدجاج، كما يتم تسليم بعض البضائع من الصين إلى كوريا الشمالية".

وادعى كيربي أن كوريا الشمالية "زودت "فاغنر" بالأسلحة، وتخطط لمزيد من عمليات التسليم".

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة ليس لديها معلومات حول الإمداد المزعوم بالأسلحة من كوريا الشمالية لشركة "فاغنر".

المصدر: تاس