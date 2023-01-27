كوريا الشمالية: سنبقى دوما في خندق واحد مع روسيا التي ستحرق أسلحة الغرب في أوكرانيا

أكدت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، أن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، وشددت على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد.

وقالت: "ليس لدي أدنى شك في أن أي عتاد عسكري تفاخر به الولايات المتحدة والغرب سيتم حرقه بالكامل في مواجهة الروح القتالية التي لا تقهر وقوة الجيش والشعب الروسي البطل".

وأضافت: "سنبقى دائما في خندق واحد مع الجيش والشعب الروسيين الذين يدافعان عن كرامة وشرف وسيادة روسيا وأمنها".

وأكدت أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيس عن الأزمة الأوكرانية وأن تحركات واشنطن تشكل تهديدا لأمن روسيا الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي