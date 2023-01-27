"بلومبيرغ": مسؤولون أمريكيون وأوروبيون قلقون من تكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى في أوكرانيا

أفادت "بلومبيرغ" بأن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يخشون احتدام النزاع في أوكرانيا وتحوّله إلى حرب خنادق على غرار الحرب العالمية الأولى، ما يخدم روسيا بعد استنزافها قوات كييف.

وكتبت الوكالة: "يخشى المسؤولون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون من تصاعد المواجهة قريبا إلى معارك مدفعية على غرار الحرب العالمية الأولى مع ركود خط المواجهة. وهذا السيناريو قد يفيد روسيا بتعدادها السكاني الكبير وصناعتها العسكرية".

وأشارت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى أن عمليات الجيش الروسي في منطقة أرتيموفسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، استنزفت القوات الأوكرانية وقللت من قدراتها الهجومية في قطاعات أخرى من الجبهة.

المصدر: نوفوستي