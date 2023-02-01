ألمانيا.. القبض على قاتل متسلسل يشتبه بقتله 3 سيدات

قبضت شرطة مدينة شفايبيش هال، في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، أمس الثلاثاء على رجل يشتبه بأنه قتل 3 سيدات مسنات.

وأفادت شرطة مدينة شفايبيش هال، لصحيفة Bild الألمانية، بأن طواقمها قبضت يوم الثلاثاء الـ 31 من يناير، الساعة 4 عصرا، على قاتل متسلسل، يشتبه بقلته 3 سيدات مسنات.

وأوضح المدعي العام في مدينة شفايبيش هال، هارالد لوستيغ، لصحيفة Bild الألمانية، أن الرجل قاتل متسلسل، أقدم على قتل 3 سيدات مسنات، وأن جميع الجرائم كانت تقع يوم الأربعاء.

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يذكر أن الرجل متهم بقتل وريثة مصنع بيرة تبلغ من العمر 94 عاما في أكتوبر 2020، وأرملة في 77 من عمرها في العام 2022، في مكان قريب من مسرح الجريمة الأولى.

ويوم الأربعاء الماضي الـ 25 من يناير، عثر على سيدة عزباء في الـ 89 من العمر، ميتة في شقتها بالقرب من مدينة شفايبيش هال، في بلدية ميشيلباخ آن دير بيلز، ويشتبه بأن الرجل الموقف هو من أقدم على قتلها.

المصدر: نوفوستي