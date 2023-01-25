ألمانيا.. قتيلان و5 إصابات في حادث طعن على متن قطار

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية، عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث طعن وقع على متن أحد القطارات المتجهة إلى مدينة هامبورغ الألمانية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عنه: "هاجم راكب في قطار إقليمي سريع متجه من كيل إلى هامبورغ، المسافرين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، ومقتل اثنين".

ووفقا للصحيفة، انطلق القطار من مدينة كيل إلى هامبورغ، ووقع الهجوم إما في القطار نفسه، أو في محطة السكك الحديدية في بلدة بروكستيدت الصغيرة (شليسفيغ هولشتاين).

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة الألمانية، هاجم رجل الركاب بسكين قبل وقت قصير من وصول القطار إلى المحطة، .

وبحسب الصحيفة، وصلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، وتم تطويق معظم محطات السكة الحديد، وتمكن ضباط الشرطة من إلقاء القبض على الجاني.

المصدر: تاس