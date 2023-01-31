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روسيا وبيلاروس تقيمان مراكز مشتركة للتدريب العسكري

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روسيا وبيلاروس تقيمان مراكز مشتركة للتدريب العسكري
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوقيع على اتفاقية مع بيلاروس بشأن إنشاء مراكز تدريب قتالي للتدريب العسكري المشترك.

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وجاء في المرسوم الذي تم نشره في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "قبول اقتراح الحكومة الروسية حول التوقيع على اتفاقية بين روسيا وجمهورية بيلاروس بشأن إنشاء وعمل مراكز تدريب قتالي للتدريب المشترك للعسكريين الروس والبيلاروس".

وأضافت الوثيقة: "أكلف وزارة الدفاع بإجراء مفاوضات مع الجانب البيلاروسي بمشاركة وزارة الخارجية الروسية والتوقيع عن الاتفاقية المذكورة بعد التوصل إلى اتفاق".

المصدر: نوفوستي

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