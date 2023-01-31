بدء تدريب مشترك لقيادة المجموعة الإقليمية للقوات في بيلاروس

أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأنه سيبدأ اليوم الثلاثاء في أراضي البلاد التدريب المشترك للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات روسيا وبيلاروس.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يبدأ اليوم في القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس التدريب المشترك للقيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية للقوات. وخلال أسبوع واحد سيتدرب ممثلو بيلاروس وروسيا على مسائل التخطيط المشترك لاستخدام القوات على أساس الخبرة بالنزاعات العسكرية في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان أن "مجموعة من إجراءات التدريب العملياتية المشتركة تهدف إلى زيادة التوافق بين هيئات القيادة العسكرية للبلدين وتعد مرحلة جديدة للتحضير للتمرين العملي المشترك "درع الاتحاد 2023"، والتي ستقام في الأراضي الروسية في سبتمبر 2023".

وأعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في 10 أكتوبر 2022 عن بدء تشكيل المجموعة الإقليمية للقوات الروسية البيلاروسية في إطار الاتفاقيات مع روسيا. من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة البيلاروسية في 19 ديسمبر الماضي إن موسكو ومينسك ستواصلان إجرات التدريبات المشتركة بما في ذلك في إطار المجموعة الإقليمية للقوات. وفي بداية يناير الجاري أعلنت وزارة خارجية بيلاروس عن مواصلة زيادة المجموعة وكذلك استعدادها لتنفيذ مهام حماية الدولة الاتحادية.

المصدر: تاس