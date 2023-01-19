شويغو يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره البيلاروسي إجراءات الردع الاستراتيجي وإعداد القوات المشتركة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره البيلاروسي مجموعة من إجراءات الردع الاستراتيجي، وإعداد وتجهيز مجموعة القوات المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، أجرى محادثات هاتفية مع وزير دفاع جمهورية بيلاروس، فيكتور خرينين. وناقش الوزيران مجموعة من إجراءات الردع الاستراتيجي، بالإضافة إلى سير عمليات إعداد المجموعة (القوات) الإقليمية".

وتتزامن هذه المحادثات مع زيارة أجراها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى مينسك اليوم الخميس، حيث التلقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأعلن لافروف أن موسكو ومينسك مستعدتان "لأية تطورات" في مجال الدفاع.

وقال لافروف إن الاتفاقات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات".

المصدر: RT + نوفوستي