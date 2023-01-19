 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على المحور الجنوبي لدونيتسك

لافروف: موسكو ومينسك مستعدتان "لأي سيناريوهات" من "الجيران الغربيين"

أخبار العالم

لافروف: موسكو ومينسك مستعدتان
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ul76

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ومينسك مستعدتان "لأية تطورات" في مجال الدفاع.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، حيث تابع لافروف بأن الاتفاقات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات".

إقرأ المزيد
لافروف يثير حفيظة واشنطن بعد مقارنة إجراءاتها بخطط هتلر
لافروف يثير حفيظة واشنطن بعد مقارنة إجراءاتها بخطط هتلر

وقال لافروف: "أتفق تماما بأن الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان (بوتين ولوكاشينكو) في مجال تعاوننا العسكري، الفني والدفاعي جاءت في وقت مناسب للغاية من حيث الاستعداد لأي تطور للأحداث. نحن شعب مسالم، لكن الدرع الواقي لابد أن يوجد حيث يتعين عليه أن يوجد".

وفي إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي موجها كلامة للوكاشينكو : "نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا البيلاروسيون نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من التعديات المحتملة من جيرانكم الغربيين".

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس وضد روسيا على حد سواء، موضحا أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط"، فيما أعرب لوكاشينكو عن دهشته من "صمت أوكرانيا" وعدم إثارتها أي استفزازات ضد بيلاروس، على الرغم من دفع الجيران الغربيين لها في هذا الاتجاه بنشاط، على حد تعبيره.

المصدر:RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا