لافروف: موسكو ومينسك مستعدتان "لأي سيناريوهات" من "الجيران الغربيين"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ومينسك مستعدتان "لأية تطورات" في مجال الدفاع.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، حيث تابع لافروف بأن الاتفاقات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات".

إقرأ المزيد

وقال لافروف: "أتفق تماما بأن الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان (بوتين ولوكاشينكو) في مجال تعاوننا العسكري، الفني والدفاعي جاءت في وقت مناسب للغاية من حيث الاستعداد لأي تطور للأحداث. نحن شعب مسالم، لكن الدرع الواقي لابد أن يوجد حيث يتعين عليه أن يوجد".

وفي إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي موجها كلامة للوكاشينكو : "نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا البيلاروسيون نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من التعديات المحتملة من جيرانكم الغربيين".

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس وضد روسيا على حد سواء، موضحا أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط"، فيما أعرب لوكاشينكو عن دهشته من "صمت أوكرانيا" وعدم إثارتها أي استفزازات ضد بيلاروس، على الرغم من دفع الجيران الغربيين لها في هذا الاتجاه بنشاط، على حد تعبيره.

المصدر:RT