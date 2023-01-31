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صحيفة: رفض بايدن نقل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا ليس حقيقة ثابتة

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صحيفة: رفض بايدن نقل مقاتلات
Gettyimages.ru
البيت الأبيض، واشنطن
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كتبت صحيفة "Politico" أن الإدارة الأمريكية لم تدرس مسألة نقل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا، وأنه لا يجب أن يتم التعامل مع رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن لنقلها على أنه حقيقة ثابتة.

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وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه: "لكن مسؤول أمريكي... قال إنه لم تكن هناك "أي مناقشة جدية بشأن مقاتلات "إف 16" على المستوى العالي". بكلمات أخرى، فإنه لا يبدو أن تصريح بايدن هو نتيجة لبحث هذه المسألة بل إنه على الأرجح الموقف الحالي لأعلى سلطة لاتخاذ القرار".

ورد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقا، بشكل سلبي على سؤال صحفي حول احتمال نقل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، أن عددا من ممثلي الإدارة الأمريكية يدعون لنقل المقاتلات الأمريكية من هذا الطراز إلى الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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