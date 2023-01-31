كيربي يعلّق على إعلان بايدن عدم تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية وبدون مقاتلات "إف 16" تورد كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

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وقال كيربي في حديث لقناة "سي أن أن": "يمكنني القول إنه يتم حاليا توريد كميات كبيرة من الأسلحة وسيستمر توريدها في الأسابيع والأشهر المقبلة. والحديث يدور عن أنواع الأسلحة التي كما نعرف ستكون لها أهمية كبيرة في مساعدة القوات الأوكرانية في المعارك الحالية في فصل الشتاء وكذلك في المعارك التي كما نتوقع ستجري في الربيع القادم".

ورد الرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقا، بشكل سلبي على سؤال حول إمكانية إرسال مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا.

وبدأت واشنطن تزويد الجيش الأوكراني بالمعدات المدرعة الحديثة ونقلت إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي أكثر من 60 مركبة قتال مشاة من طراز "Bradley". وأعلنت أنها سترسل إلى أوكرانيا أيضا مدرعات "Stryker" ودبابات "Abrams". وإضافة إلى الولايات المتحدة يقوم حلفاؤها بمن فيهم ألمانيا بتوريد معدات عسكرية مماثلة للجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي