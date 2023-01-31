سبيس إكس تتيح لنيجيريا الإنترنت عبر شبكة ستارلينك

أعلنت شركة سبيس إكس إتاحة وصول نيجيريا إلى خدمات شبكة ستارلينك للإنترنت، لتكون أول دولة تتلقى خدمات الشركة في القارة الإفريقية.

وقالت الشركة في بيان على "تويتر": "ستارلينك متاح الآن في نيجيريا.. أول دولة إفريقية تحصل على الخدمة".

ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة لتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 فبراير 2018، وأطلقت أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو الماضي.

المصدر: تاس