إيلون ماسك: انترنت "Starlink" متاحة الآن في كل مكان على وجه الأرض

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Starlink" التابعة له "تعمل الآن في جميع قارات الأرض، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية".

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ووصل انترنت "SpaceX" الفضائي التابع لماسك إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث تختبر مؤسسة العلوم الوطنية "NSF" إحدى محطات الإنترنت الخاصة بشركة "Starlink".

وتضم محطة ماكموردو في أنتارتيكا (القطب الجنوبي) ما يقرب من 1000 شخص، يعيشون ويعملون هناك خلال فصل الصيف، ولديهم بالفعل إنترنت عبر الأقمار الصناعية، لا يمكن الاعتماد عليه في الظروف القاسية.

ويوجد حاليا رابط 17 ميغابت في الثانية إلى الأبد، وفقا لبرنامج الولايات المتحدة للقطب الجنوبي، ولكن مع "Starlink"، ستكون خدمة الإنترنت أفضل، وليست غير مكتملة كما في السابق.

وفي وقت سابق، نشرت "SpaceX" بنجاح 51 قمرا صناعيا آخر من "Starlink" في الفضاء، لتكمل مهمتها الأربعين حتى الآن هذا العام.

وقال ماسك مؤخرا إن "SpaceX" تطلق أقمارا صناعية من "Starlink" كل 5 أيام تقريبا، وتخطط لإطلاق 100 مهمة مدارية في عام 2023.

المصدر: وكالات