الاتحاد الأوروبي: الأزمة الأوكرانية "جرس إنذار لألمانيا وأوروبا"

وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، الأزمة الأوكرانية بأنها "كانت من نواح عدة جرس إنذار لألمانيا وأوروبا".

وخلال كلمة ألقاها في مركز "جاك ديلور" في برلين، أضاف: "لا يمكننا الاستعانة بروسيا كمصدر خارجي لاحتياجاتنا من الطاقة، كما لا يمكننا الاستعانة بالولايات المتحدة كمصدر خارجي لأمننا ولا بالصين كمصدر لصناعاتنا".

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وتابع: لقد أوضحت أزمة الطاقة أن الفائزين بالأمس ليسوا الفائزين اليوم، ولن يكونوا بالضرورة الفائزين في الغد".

وأضاف: "ولهذا السبب يجب أن يكون التضامن عنصرا أساسيا في سياساتنا على مستوى الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية