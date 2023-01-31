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الاتحاد الأوروبي: الأزمة الأوكرانية "جرس إنذار لألمانيا وأوروبا"

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الاتحاد الأوروبي: الأزمة الأوكرانية
Sputnik
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني
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وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، الأزمة الأوكرانية بأنها "كانت من نواح عدة جرس إنذار لألمانيا وأوروبا".

وخلال كلمة ألقاها في مركز "جاك ديلور" في برلين، أضاف: "لا يمكننا الاستعانة بروسيا كمصدر خارجي لاحتياجاتنا من الطاقة، كما لا يمكننا الاستعانة بالولايات المتحدة كمصدر خارجي لأمننا ولا بالصين كمصدر لصناعاتنا".

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وتابع: لقد أوضحت أزمة الطاقة أن الفائزين بالأمس ليسوا الفائزين اليوم، ولن يكونوا بالضرورة الفائزين في الغد".

وأضاف: "ولهذا السبب يجب أن يكون التضامن عنصرا أساسيا في سياساتنا على مستوى الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

 

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