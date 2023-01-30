المفوضية الأوروبية: ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الأزمة

أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، أن ألمانيا أكثر دول الاتحاد تضررا من الأزمة، رغم أن الوضع أفضل مما كان في الخريف، وهو حاليا انكماش طفيف وليس ركودا عميقا.

وقال المسؤول الأوروبي في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن "ذروة التضخم قد مرت، ومقاييس المشاعر المختلفة، الداخلية والخارجية، أصبحت في حالة جيدة".

وأشار إلى أنّه حتى قبل نصف عام كانت هناك توقعات بانقطاع الكهرباء والركود العميق والركود التضخمي.

وقال: "الآن نتوقّع أن تكون فترة الانكماش أقصر بكثير، تليها مرحلة نمو ضعيف".

المصدر: نوفوستي