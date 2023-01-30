مسؤول إيراني: طهران قد تغيّر استراتيجيتها إزاء الأزمة الأوكرانية بعد تصريحات كييف "العدائية"

أكد مسؤول إيراني، أن بلاده قد تغيّر استراتيجيتها تجاه الأزمة الأوكرانية على خلفية التصريحات الأوكرانية "العدائية" حول الهجوم الأخير على موقع عسكري في أصفهان.

ونقلت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مسؤول وصفته بالمطلع، أن طهران "قد تغير استراتيجيتها تجاه الحرب في أوكرانيا إذا لم يتم تصحيح التصريحات العدائية لمستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية".

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وتابع المسؤول: "على الرغم من موقف إيران المبدئي من الحرب في أوكرانيا والتأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري وحل النزاع من خلال الحوار، اتهمت كييف إيران بدعم روسيا في الحرب".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن مستشار الرئيس الأوكراني على موقع "تويتر"، نصا يمكن أن يفهم كضلوع لكييف في الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط إيران.

وكتب بودولياك: "منطق الحرب مميت ولا هوادة فيه، وهو يصدر فواتير قاسية لأمرائها والمتواطئين"، مضيفا: "ليلة انفجارات في إيران (مع استهداف) مصانع المسيرات والصواريخ ومصافي النفط. سبق وجاء تحذير من أوكرانيا"، في إشارة إلى تغريدة له من 24 ديسمبر، اتهم فيها إيران بالتخطيط "لزيادة إمدادات الصواريخ والمسيرات لروسيا".

ودعا للتخلي عن "العقوبات الدولية غير العاملة ومفهوم القرارات الأممية الباطل، والانتقال إلى أدوات أكثر قوة تدميرية مثل القضاء على المصانع واعتقال الموردين".

المصدر: سبوتنيك