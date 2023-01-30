الكرملين يدين هجوم المسيرات في أصفهان

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إدانة الكرملين للهجوم الذي استهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

وأضاف بيسكوف أن أجهزة الأمن الروسية تعمل على تشكيل صورة كاملة وواضحة، للسيناريوهات المحتملة، من خلال تحليل المعلومات المتوفرة عن الهجوم.

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جاء ذلك ردا على سؤال حول امتلاك روسيا لاية معلومات يمكن أن تكشف الجهة المسؤولة عن هجوم المسيرات الذي استهدف مستودع الذخيرة الإيرانية في أصفهان.

وأكد بيسكوف، أن الكرملين يدين استهداف دولة ذات سيادة حرة مثل إيران، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه.

المصدر: RT