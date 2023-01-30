طهران تعلق على تصريحات ماكرون بشأن المسلمين وحوادث حرق القرآن

وصفت طهران تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها غير بناءة، وأعربت عن أسفها من أن فرنسا تنظر إلى ردود فعل المسلمين على الإساءة لعقائدهم، عبر حرق القرآن، بأنه تعرض للعلمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "للأسف تعتبر فرنسا ردود أفعال المسلمين على الإساءة لعقائدهم الدينية، تعرضا للعلمانية، لكنها تناست بأن الرد على توجيه النقد إلى الكيان الصهيوني يأتي ضمن الانتهاكات السافرة لمبدأ حرية التعبير".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني أن "مسؤولي عدد من الدول الأوروبية عمدوا إلى استغلال حقوق الإنسان كأداة لتمرير ألاعيبهم السياسية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأضاف: "نحن ندين هذا الموقف المخرب".

وقال كنعاني إن من وصفهم بـ "أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان المخادعون" عمدوا إلى "إيواء زعماء وأفراد الجمعات الإرهابية في البلاد، وتوفير الدعم لهم، أو اتخاذ الصمت حيال المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا في حق الفلسطينيين"، وأضاف أنهم باتوا "شركاء في هذه الممارسات العدوانية والنقض السافر للحقوق الإنسانية".

المصدر: "إرنا"