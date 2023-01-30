ماكرون يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم تأجيج دوامة العنف

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم تأجيج دوامة العنف، بعد الهجومين اللذين شهدتهما القدس الشرقية، ومقتل فلسطيني على يد رجل أمن إسرائيلي.

وخلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذكّر الرئيس الفرنسي بضرورة أن يتجنّب الجميع اتخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

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وذكر الإليزيه أن ماكرون "أبدى مجددا استعداده للمساهمة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقدم الرئيس الفرنسي تعازيه إلى الشعب الإسرائيلي في "ضحايا الاعتداء الإرهابي" الذي قتل فيه 7 إسرائيليين يوم الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية.

ودان مجددا الهجوم ووصف بـ"الدنيء"، معبرا عن "تضامن فرنسا التام والكامل مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب" ومكررا "تمسك فرنسا الراسخ بأمن" هذا البلد.

كما ناقش الطرفان الوضع الإقليمي، خصوصا التقدم الذي يحرزه البرنامج النووي الإيراني، في انتهاك للاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وشدد ماكرون على أهمية إظهار "الحزم اللازم في مواجهة التطورات المقلقة بشكل متزايد وافتقار الإيرانيين إلى الشفافية" في هذا الملف.

المصدر: أ ف ب