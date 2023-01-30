الدفاع الروسية تكشف حصاد اليوم الماضي من العملية العسكرية في أوكرانيا

ذكرت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية والتقدم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه، مشيرة إلى مقتل 170 جنديا للعدو على عدة محاور خلال يوم.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 35 جنديا على محور كوبيانسك، و40 جنديا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 70 جنديا على محور دونيتسك، إضافة إلى 25 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 73 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 138 منطقة

تدمير دبابة راجمتي صواريخ "غراد" ومدفع هاوتزر D-30 ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكية الصنع على محور دونيتسك

تدمير مدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفعي هاوتزر D-30 ومستودع للذخيرة المدفعية على محور خيرسون

إسقاط مروحية من طراز Mi-8 في زابوروجيه وطائرتين بدون طيار و4 قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" واثنين من صواريخ HARM المضادة للرادارات أمريكية الصنع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 381 طائرة، 205 مروحيات، 2982 طائرة بدون طيار، 402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و7679 دبابة ومدرعة أخرى، و997 راجمة صواريخ، و3962 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8226 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT