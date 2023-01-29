الدفاع الروسية: مقتل 350 جنديا أوكرانيا وتحييد 4 مجموعات تخريب معادية في خاركوف

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف، فيما بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 350 جنديا على محاور عدة خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية واصلت تنفيذ عمليات هجومية وتقدمها على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

تدمير رادارين أمريكيين من طرازي AN / TPQ-36 و AN / TPQ-48 ومستودع ذخيرة في خيرسون

تدمير مدفعين من طراز M777 ومدفعين من طراز Paladin ومحطة رادار AN / TPQ-50 أمريكية الصنع على محور دونيتسك

تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة المدفعية في دونيتسك

إسقاط أربع طائرات بدون طيار وصاروخ HARM مضاد للرادارات أمريكي الصنع، إضافة إلى اعتراض 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" و"أوارغان"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 381 طائرة، و204 مروحيات، و2980 طائرة بدون طيار، و402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و7670 دبابة ومدرعة أخرى، و995 راجمة صواريخ، و3956 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8218 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT