الدفاع الروسية تكشف حصاد آخر 24 ساعة من العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قتلت أكثر من 170 جنديا أوكرانيا ودمرت عددا من الأنظمة الصاروخية والمدفعية للعدو على عدة محاور، كما واصلت تقدمها في دونيتسك وزابوروجيه.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن خسائر العدو خلال يوم بلغت

- على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك): ما يصل إلى 25 جنديا ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع M-777 أمريكي الصنع

- على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك): أكثر من 50 جنديا ومدفع M-777 أمريكي الصنع

- على محور دونيتسك: أكثر من 30 جنديا وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفع ذاتي الدفع "بيون"، ومدفع هاوتزر ""غياتسينت – بي" وآخران من طراز "مستا – بي"، ومدفع M-777 أمريكي الصنع، إضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع AN / TPQ-37

- على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه: تدمير مستودعين للذخيرة والمدرعات ومقتل 70 جنديا.

وأشار التقرير إلى أنه في سياق العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، بينما واصلت مجموعة قوات "الشرق" عمليات هجومية ناجحة على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 86 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة

إسقاط MiG-29 في إجواء دونيتسك، إضافة إلى تدمير 9 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة واعتراض 8 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 381 طائرة و204 مروحيات، 2976 طائرة بدون طيار، 402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و7656 دبابة ومدرعة أخرى، و992 راجمة صواريخ و3944 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8198 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT