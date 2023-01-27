الدفاع الروسية: توجيه ضربة لمنشآت طاقة المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمنشآت الطاقة التي كانت تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف.

جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع الروسية عن سير العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الجمعة، حيث تابع التقرير بأن الضربة الصاروخية الضخمة، التي تمت يوم أمس 26 يناير، تمت بأسلحة دقيقة المدى، جوية وبحرية، وكذلك من خلال طائرات مسيرة، وأصابت منشآت نظام الطاقة التي كفلت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا.

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ونتيجة لهذه الضربة، تعطل نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق القتال، بما في ذلك تلك التي أمدت دول "الناتو" أوكرانيا، كما تعطل عمل مرافق الإنتاج للمؤسسات لإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي اتجاه كوبيانسكي تم تصفية أكثر من 30 جنديا وتدمير مركبتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M-777 ومدفع هاوتزر من طراز D-20.

في اتجاه كراسنوليمان، أوقعت القوات المسلحة الروسية هزيمة بوحدتي اللواءين الميكانيكيين رقم 24 و92 للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات طريان الجيش ونيران المدفعية لمجموعة القوات "المركزية" في مناطق بلدات أوستروفسكو بمنطقة خاركوف، وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما تم تصفية أكثر من 80 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال عمليات هجومية ناجحة في اتجاه دونيتسك.

تواصل القوات المسلحة الروسية هجومها في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه، واحتلت خطوط أكثر استراتيجية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة أوغليدار بجمهورية دونيتسك.

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتصفية ما يصل إلى 65 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير رادارين من صناعة الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

380 طائرة

204 مروحية

2967 طائرة بدون طيار

402 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7644 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

991 راجمة صواريخ متعددة

3932 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8191 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT