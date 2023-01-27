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عقيد بريطاني يتحدث بصراحة عن الوضع في أوكرانيا

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عقيد بريطاني يتحدث بصراحة عن الوضع في أوكرانيا
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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صرح العقيد بالجيش البريطاني ريتشارد كيمب بأن روسيا ستنتصر في شرق أوكرانيا على الرغم من تقارير وسائل الإعلام الغربية حول الصراع.

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جاء ذلك وفق ما صرح به كيمب لشبكة Sky News، حيث تابع العقيد أن الغرب ينظر للصراع من وجهة نظر هيئة الأركان العامة الأوكرانية، دون الالتفات إلى موقف روسيا، وهو ما "يشوه" ما يحدث.

وتابع كيمب: "في الواقع، وبينما نحن نتحدث هنا، يبذل الروس قصارى جهدهم للسيطرة على دونباس بأكملها وشرق أوكرانيا، وهم ناجحون جدا في هذا. ولسوء الحظ، فقد واصلوا ضرب الأوكرانيين بالمدفعية، وتحركوا ببطء ولفترة طويلة، لكنهم في النهاية سينجحون في شرق أوكرانيا مع الأسف".

المصدر: نوفوستي

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