برلمانية روسية: مشفى نوفوأيدار مستمر بالعمل رغم الأضرار التي لحقت به

أفادت عضو مجلس الدوما الروسي، عن جمهورية لوغانسك، داريا لانتراتوفا، بأن المشفى الذي تعرض للقصف الأوكراني في نوفوأيدار مستمر بتقديم الخدمات الطبية، رغم الأضرار التي لحقت به.

وأضافت لانتراتوفا في مقابلة عبر قناة "روسيا 24"، أن استهداف المرافق المدنية، وتحديدا الطبية، جريمة بشعة بحق الإنسانية.

وأشارت إلى أن الأطباء في المشفى المتضرر مستمرون بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى ومرافقه، حيث تمت تغطية الثقوب في الجدران والنوافذ بالنايلون والألواح الخشبية.

وأوضحت أن قسم الأطفال في المشفى، تضرر بنسبة 80%، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بأقسام الجراحة، والعيادات، والمعدات.

يذكر أن قوات كييف استهدفت أحد مشافي نوفوأيدار، في جمهورية لوغانسك، في الـ 28 من يناير، باستخدام منظومة "هيمارس" الأمريكية متعددة الإطلاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24.

المصدر: نوفوستي