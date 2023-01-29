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"الإيكونوميست": الجيش الألماني في حالة يرثى لها بسبب المساعدات لأوكرانيا

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Globallookpress Mohssen Assanimoghaddam
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كشفت صحيفة The Economist البريطانية أن الجيش الألماني في حالة يرثى لها أكثر من أي وقت مضى، بسبب المساعدات التي أرسلتها برلين لكييف في محاولة فاشلة لوقف التقدم الروسي في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخزونات الأسلحة والقذائف تكفي لبضعة أيام فقط بدلا من الشهر الموصى به وفقا لمعايير حلف "الناتو".

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وأضافت: "معدات الراديو التي يستخدمها الجيش الألماني عمرها أكثر من 40 عاما، وهي تناظرية، أي أنه من السهل اعتراض إشاراتها. بين 350 مدرعة من طراز "بوما"، تعمل 150 فقط".

كما ذكّرت الصحيفة بالإصلاحات التي وعد بها الجيش قبل عام، والتي لم تبدأ حتى الآن.

ووافقت ألمانيا بعد مناقشات طويلة على إرسال دبابات "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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