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وسائل إعلام: بريطانيا تخشى وقوع دبابات "تشالنجر" بيد الجيش الروسي

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وسائل إعلام: بريطانيا تخشى وقوع دبابات
Legion-Media
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أفادت صحيفة "صن" نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة بأن الجيش البريطاني يطور خطة طوارئ لمنع وقوع دبابات "تشالنجر-2" في أيدي العسكريين الروس في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الحديث يدور حول خطة لإخلاء الدبابات من ساحة المعركة في حال تدميرها.

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وأكدت المصادر أن استيلاء الجيش الروسي على الدبابات سيكون بمثابة "كابوس"، حيث سيتمكن حينها من دراسة تقنياتها.

وأضافت: "السيناريو الأسوأ هو تدمير الدبابة وانهيار خطوط الدفاع وتراجع القوات الصديقة".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، أن لندن ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "تشالنجرــ 2"، التي ينتظر الجيش الروسي وصولها إلى أوكرانيا لتدميرها، ومعاينة ما سيغتنمه منها للوقوف على نقاط ضعفها وقوتها.

المصدر: نوفوستي

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