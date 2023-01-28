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دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم

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دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم
Sputnik
دونيتسك (صورة من الأرشيف)
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أفاد مراسلنا بأن نظام كييف استهدف مدينة دونتسك و ضواحيها ب 195 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة الماضية ، أسفرت عن اصابة شخص بجروح، والحاق اضرار في 13 مبنى سكني ومرافق بنى تحتية.

وأعلنت السلطات في دونيتسك صباح اليوم السبت أنها سجلت 195 حالة استهداف لأراضي الجمهورية من قبل القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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وأوضح مقر الدفاع الإقليمي لدونيتسك في تقريره اليومي أن نظام كييف استهدف 4 مناطق في الجمهورية، بما فيها مدينة دونيتسك وضواحيها، بـ195 قذيفة من راجمات الصواريخ والمدفعية عيار 152 و155 ملم.

وقالت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية إن مخازن للحبوب وحظائر ومعدات زراعية تعرضت لأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية لبلدة نوفوالكساندروفكا أمس الجمعة.

وصباح اليوم أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من راجمة صواريخ "هيمارس" على بلدة نوفو أيدار شمال غرب لوغانسك.

المصدر: RT 

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