"يمكن أن يحدث التوحيد فجأة".. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لرفع الوعي بأوضاع الجارة الشمالية

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، تعليمات إلى وزارة الوحدة بالعمل على رفع مستوى الوعي بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية داخليا وخارجيا.

ونقلت عنه كبيرة المساعدين الرئاسيين للشؤون الصحفية، كيم أون هيه: "يمكن أن يقع التوحيد بين الكوريتين فجأة، لذلك لن نتمكن من تحقيق ذلك ما لم نكن مستعدين".

وأضاف أنه "من الضروري بوجه خاص توعية شعبنا حتى يفهم جيدا أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع السياسية في كوريا الشمالية".

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وأصدر يون تلك التعليمات أثناء جلسة إحاطة السياسات المشتركة بين وزارة الوحدة ووزارة الداخلية ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة إدارة شؤون الموظفين.

وأوضح يون أنه من أجل تحقيق إعادة التوحيد، فيجب أن تكون هناك تغييرات في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والمنطقة المحيطة.

وأضاف، حسب المتحدثة الرئاسية: "أرجو أن تستعدوا بالتقدير الرصين للأمور وليس من خلال النهج العاطفي"، وأشار يون إلى أن "على وزارة الوحدة تحديدا أن تدرس الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكوريا الشمالية بمزيد من العمق، وأن تتأكد من أن شعبنا والدول المحيطة بنا لديهم فهم دقيق لواقع الشعب الكوري الشمالي".

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية