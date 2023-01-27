بيسكوف: السيد ترامب لم يبتعد عن الحقيقة في تصريحه بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة بإعطائها الأوامر لكييف، إلا أن واشنطن لا تريد استغلال هذه الفرصة.

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جاء ذلك في حديث بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حل النزاع الأوكراني بسرعة، و"من المحتمل، نظريا، أن السيد ترامب لم يبتعد عن الحقيقة، فالرئيس الأمريكي إذا كان بالفعل يريد إنهاء هذا الصراع، فيمكنه فعل ذلك بسرعة كبيرة، مستخدما قدرته على إعطاء التعليمات الفعلية للنظام في كييف، وينتهي كل شيء. بالطبع ليس في يوم أو اثنين، إلا أن مفتاح النظام في كييف في أيدي واشنطن، في الوقت الذي نرى فيه أن إدارة البيت الأبيض تختار ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا إلى آخره".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد صرح، في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social يوم أمس الخميس بأن بإمكانه، لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وأن ذلك من الممكن أن يحدث "بالاتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".

المصدر: تاس