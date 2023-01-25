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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بمبارك

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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على
AP
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 وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، معتبرا أنها "سرقت"، بعد أن أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك في 2011.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ساويرس: "في ذكرى ثورة 25 يناير أتذكر مشاعر كثيرة والحركات الثورية الأولى وشجاعتها ووطنيتها لا سيما حركة كفاية و6 أبريل في بدايتها وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذي التقيته كثيرا لمنع ما توقعته من سرقتها".

وأضاف قائلا: "وهو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجداننا"، على حد قوله.

المصدر: RT

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