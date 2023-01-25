مصر.. نجيب ساويرس يعلق على "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بمبارك

وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، معتبرا أنها "سرقت"، بعد أن أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك في 2011.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ساويرس: "في ذكرى ثورة 25 يناير أتذكر مشاعر كثيرة والحركات الثورية الأولى وشجاعتها ووطنيتها لا سيما حركة كفاية و6 أبريل في بدايتها وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذي التقيته كثيرا لمنع ما توقعته من سرقتها".

وأضاف قائلا: "وهو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجداننا"، على حد قوله.

في ذكرى ثورة ٢٥ يناير اتذكر مشاعر كثيرة و الحركات الثورية الأولى وشجاعتها و وطنيتها و هى حركة كفاية و ٦ ابريل في بدايتها و كل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذى اجتمعت به كثيرا لمنع ما توقعته من سرقتها و هو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجدانا — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 25, 2023

المصدر: RT