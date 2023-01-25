بيسكوف يكشف عن آخر محادثة بين بوتين وزيلينسكي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع فلاديمير زيلينسكي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف بيسكوف تعليقا على سؤال صحفي مفاده بأنه لعدة سنوات لم يكن لرئيس الدولة اتصالات شخصية أو هاتفية مع رئيس أوكرانيا، مجيبا: "نعم هذا صحيح".

والتقى بوتين وزيلينسكي في عام 2019 في قمة تنسيق نورماندي في باريس.

كما تباحث بوتين وزيلينسكي هاتفيا عدة مرات في فبراير ويوليو 2020. منذ ذلك الحين، لم ترد أي تقارير عن أي اتصالات بين الطرفين.

في نهاية أكتوبر 2021، قال الكرملين إنه لا توجد آفاق لاجتماع رئيسي البلدين بسبب تصرفات كييف وصعوبات التواصل مع زيلينسكي، الذي اتهم روسيا بالمشاركة في الصراع جنوب شرق أوكرانيا، ورفض أيضا الاعتراف باتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي