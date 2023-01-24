بيسكوف: تهديدات أوكرانيا باغتيال مؤسس مجموعة "فاغنر" حقيقية 

صرح المتحدث باسم للكرملين، دميتري بيسكوف، بأن قوات كييف قد تقدم على محاولة اغتيال مؤسس جماعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، مشيرا إلى أن قوات كييف تشكل تهديدا لأمن المواطنين الروس.

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جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين على علم بخطط الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والمخابرات الأمريكية باغتيال بريغوجين.

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين لا يمتلك معلومات كهذه، فمسائل الاغتيالات تعود للأجهزة الأمنية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا متورطة في العديد من الاغتيالات الوحشية، ومنها اغتيال الصحفية الروسية، داريا دوغينا، وأن هذه المحاولات باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين الروس.

ولقيت الصحفية الروسية، داريا دوغينا، مصرعها في الـ 20 من أغسطس 2022، بانفجار سيارة على طريق موجايسك السريع في منطقة أودينتسوفو بمحافظة موسكو.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية تقف وراء اغتيار دوغينا، وأن القاتلة هي المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك.

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المصدؤؤ: سبوتنيك